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20.08.2026 15:15:00
Prediction: This ETF Could Set You Up for Life if You Buy It Today
The S&P 500 is up a solid 13% year-to-date, but this large-cap exchange-traded fund (ETF) blows it away with a 30% year-to-date total return. For the Invesco S&P 500 Momentum ETF (NYSEMKT: SPMO), it is all about momentum.The Invesco Momentum S&P 500 ETF has outperformed the S&P 500 and other S&P 500 ETFs in every period since it launched on Oct. 9, 2015. Yet it is not even among the top 125 ETFs by assets under management, with about $22 billion in AUM.The SPMO ETF has flown under the radar among large-cap investors, but it deserves a prominent place in a long-term portfolio. It alone, with persistence and discipline, could account for a significant portion of retirement savings.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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