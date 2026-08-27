Realty Income Aktie
WKN: 899744 / ISIN: US7561091049
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27.08.2026 19:45:00
Prediction: This High-Yield Dividend Stock Will Outperform Realty Income Over the Next 5 Years
I expect VICI Properties (NYSE: VICI) to outperform Realty Income (NYSE: O) over the next five years. That's a bold prediction for someone as bullish on Realty Income as I am. It's because I believe VICI Properties is much cheaper relative to Realty Income right now.Here's why I expect this top high-dividend REIT to outperform Realty Income stock over the next five years.Image source: Getty Images.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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