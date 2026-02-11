Iconic Holdings Aktie

Iconic Holdings für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

ISIN: SG1J12885716

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
11.02.2026 02:25:00

Prediction: This Iconic Stock Will Slash Its Dividend in 2026

For 15 years, Starbucks' (NASDAQ: SBUX) dividend growth couldn't be stopped. In 2010, in the shadow of the Great Recession, it issued its first dividend of $0.05 per share, which doubled less than three years later. Up through 2025, payouts grew by 1,140%, and anyone who had invested $1,000 on the eve of its first dividend in April 2010 would now be enjoying a yield on cost of 28% each year.That's great income, but alas, this dividend growth is very likely in the past. As a shareholder, it pains me to say this, but I believe Starbucks' dividend growth will come to an abrupt halt later this year, as the company typically announces dividend hikes in October.Here are the signs.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu Iconic Holdings Ltd

mehr Nachrichten
Keine Nachrichten verfügbar.

Analysen zu Iconic Holdings Ltd

mehr Analysen
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Letzte Top-Ranking Nachrichten

08.02.26 Gold, Öl & Co. in KW 6: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
08.02.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 6
07.02.26 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
07.02.26 KW 6: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
06.02.26 KW 6: Die Gewinner und Verlierer der ATX-Aktien in der vergangenen Woche

Börse aktuell - Live Ticker

ATX leichter erwartet -- DAX vorbörslich wenig bewegt -- Asiens Börsen in Rot
Der heimische Aktienmarkt dürfte sich vor dem Wochenende schwächer zeigen. Der deutsche Leitindex wird ohne grosse Ausschläge erwartet. Die wichtigsten asiatischen Indizes verbuchen am Freitag Verluste.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen