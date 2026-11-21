International Aktie
WKN DE: A0LC2G / ISIN: GB00B188SR50
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21.11.2026 11:49:02
Prediction: This International ETF Will Double Your Money in the Next 7 Years
On Oct. 6, the S&P 500 index (SNPINDEX:^GSPC) and the tech-heavy Nasdaq-100 index reached record highs. But ever since then, U.S. tech stocks have been going through a sell-off. The Nasdaq-100 has dropped by about 10.5% since Oct. 6, and the S&P 500 has lost about 3.3%.
It's often said that the U.S. stock market has become so top-heavy with mega-cap growth stocks that there is nowhere for investors to hide in case of a crash. If the S&P 500 has become a concentrated bet on artificial intelligence (AI) stocks, the entire S&P 500 might go down along with that industry in case of a tech stock bear market.
But there might be a safe haven for stock investors: international dividend stocks beyond the U.S. market.
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