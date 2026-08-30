The Market Aktie
WKN DE: A3E16Q / ISIN: AU0000306037
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30.08.2026 13:45:00
Prediction: This Investment Could Crush the Market Over the Next 20 Years
Where will the markets be in 20 years? It is hard to make even educated guesses, given how rapidly the artificial intelligence (AI) computing revolution is changing how so many organizations do business and how so many people live their lives. What makes it even harder is that AI is just in the early stages of its impact.If I were going to make a few bets on an investment 20 years out, I'd probably invest in an S&P 500 ETF for broad exposure to large caps. I'd also probably stay invested in the MarketDesk Focused US Momentum ETF (NASDAQ: FMTM), an actively managed quant fund that seeks out stocks with the most momentum, even during downturns. I'd also have a few more diversifiers, maybe a dividend-income fund, an international ETF, and perhaps a value fund. But for pure alpha, I would strongly consider the VanEck Semiconductor ETF (NASDAQ: SMH).Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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