Anthropic Aktie
WKN DE: ANTHRO / ISIN: NETANTHRO000
|
26.10.2026 22:40:02
Prediction: This Is How Much a $5,000 Investment in Anthropic Will Be Worth in 1 Year
Anthropic recently filed its IPO, as its shares will soon be available for investors to buy. The artificial intelligence (AI) company could fetch up to a $2 trillion valuation, which would eclipse Space Exploration Technologies Corp (NASDAQ:SPCX) , which was valued at around $1.8 trillion when it went public back in June.
It's one of the hottest-anticipated IPOs of the year, sure to garner a lot of attention. Here's how much I think a $5,000 investment in the tech stock could be worth in a year.
Image source: Getty Images.
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Anthropic
Analysen zu Anthropic
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerBilanzsaison im Blick: ATX in der Feiertagspause -- DAX schließt höher -- Wall Street geht stärker in den Feierabend -- Asiens Börsen letztlich uneins
Der heimische Aktienmarkt blieb am Montag geschlossen. Der deutsche Aktienmarkt legte derweil zu. Die Wall Street zeigte sich positiv. An den Börsen in Fernost ging es zum Wochenstart in verschiedene Richtungen.