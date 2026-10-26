Prediction: This Is How Much a $5,000 Investment in Anthropic Will Be Worth in 1 Year

Anthropic recently filed its IPO, as its shares will soon be available for investors to buy. The artificial intelligence (AI) company could fetch up to a $2 trillion valuation, which would eclipse Space Exploration Technologies Corp (NASDAQ:SPCX) , which was valued at around $1.8 trillion when it went public back in June.

It's one of the hottest-anticipated IPOs of the year, sure to garner a lot of attention. Here's how much I think a $5,000 investment in the tech stock could be worth in a year.

Image source: Getty Images.

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