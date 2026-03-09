Palantir Aktie
WKN DE: A2QA4J / ISIN: US69608A1088
|
09.03.2026 07:18:00
Prediction: This Is How Much Further Palantir Stock Could Fall in 2026
Palantir has been one of the top-performing AI companies over the last three years, with share price appreciation that topped even the industry leader, Nvidia, and absolutely trounced the S&P 500. That said, Palantir arguably isn't a "true" AI company in the same vein as OpenAI or Anthropic, which develop and run large language models (LLMs).
Analysen zu Palantir
