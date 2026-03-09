Palantir Aktie

Palantir für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A2QA4J / ISIN: US69608A1088

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
09.03.2026 07:18:00

Prediction: This Is How Much Further Palantir Stock Could Fall in 2026

The Palantir Technologies(NASDAQ: PLTR) bubble is finally beginning to deflate: Shares in the artificial intelligence (AI)-driven data analytics company are now down 24% from the all-time high of $207 it reached in November.While the company's revenue and earnings continue to grow at an impressive clip, the stock has become so expensive that it is detached from fundamentals. Let's dig deeper into how much further Palantir could fall and decide when it might become an attractive long-term buy.Palantir has been one of the top-performing AI companies over the last three years, with share price appreciation that topped even the industry leader, Nvidia, and absolutely trounced the S&P 500. That said, Palantir arguably isn't a "true" AI company in the same vein as OpenAI or Anthropic, which develop and run large language models (LLMs).Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu Palantir

mehr Nachrichten

Analysen zu Palantir

mehr Analysen
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Aktien in diesem Artikel

Palantir 133,94 -1,11% Palantir

Letzte Top-Ranking Nachrichten

09.03.26 Mehr NVIDIA im Portfolio: Diese Aktien hielt Fisher Asset Management im 4. Quartal 2025
09.03.26 Portfolio-Umbau im Q4: Diese US-Aktien kaufte die Schweizerische Nationalbank
08.03.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 10
08.03.26 Gold, Öl & Co. in KW 10: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
07.03.26 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen

Börse aktuell - Live Ticker

Ölpreise im Blick: ATX und DAX verabschieden sich mit Verlusten aus dem Handel -- Wall Street letztlich im Plus -- Asiens Börsen schließen tiefrot
Anleger am heimischen sowie deutschen Aktienmarkt ergriffen am Montag die Flucht. Die Wall Street präsentierte sich hingegen fester. Auch die asiatischen Börsen brachen zum Wochenbeginn deutlich ein.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen