Apple Aktie
WKN: 865985 / ISIN: US0378331005
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24.09.2026 19:23:00
Prediction: This Is What a $1,000 Investment in Apple Will Be Worth by 2030
Apple (NASDAQ: AAPL) has been a difficult company for investors to evaluate recently, in part because it trailed the S&P 500 in two of the past four years, largely due to concerns that it was missing out on the artificial intelligence boom.
But some of those concerns have subsided, and Apple's shares are now up 113% over the past four years, compared to the S&P 500's 95% gain.
So, where is Apple stock headed by 2030, and can it continue outpacing the market?
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Nachrichten zu Apple Inc.
|
22:34
|Starker Wochentag in New York: Dow Jones letztendlich in der Gewinnzone (finanzen.at)
|
18:01
|Gewinne in New York: Dow Jones verbucht am Freitagmittag Zuschläge (finanzen.at)
|
09:30
|dailyAktien: Apple – Luft nach oben (NewsTool)
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09:30
|dailyAktien: Apple – Luft nach oben (NewsTool)
|
22.09.26
|Dow Jones 30 Industrial-Titel Apple-Aktie: So viel hätte eine Investition in Apple von vor 10 Jahren abgeworfen (finanzen.at)
|
21.09.26
|Zuversicht in New York: Dow Jones zum Handelsstart in der Gewinnzone (finanzen.at)
|
17.09.26
|ANALYSE-FLASH: JPMorgan belässt Apple auf 'Overweight' - Ziel 340 Dollar (dpa-AFX)
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17.09.26
|The Apple trust premium in the age of AI (Financial Times)
Analysen zu Apple Inc.
|23.09.26
|Apple Neutral
|UBS AG
|23.09.26
|Apple Neutral
|UBS AG
|21.09.26
|Apple Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|18.09.26
|Apple Neutral
|UBS AG
|17.09.26
|Apple Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|23.09.26
|Apple Neutral
|UBS AG
|23.09.26
|Apple Neutral
|UBS AG
|21.09.26
|Apple Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|18.09.26
|Apple Neutral
|UBS AG
|17.09.26
|Apple Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|21.09.26
|Apple Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|17.09.26
|Apple Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|14.09.26
|Apple Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|10.09.26
|Apple Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|02.09.26
|Apple Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|14.09.26
|Apple Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|10.09.26
|Apple Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|09.09.26
|Apple Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|31.08.26
|Apple Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|10.08.26
|Apple Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|23.09.26
|Apple Neutral
|UBS AG
|23.09.26
|Apple Neutral
|UBS AG
|18.09.26
|Apple Neutral
|UBS AG
|03.09.26
|Apple Neutral
|UBS AG
|05.08.26
|Apple Neutral
|UBS AG
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Aktien in diesem Artikel
|Apple Inc Cert Deposito Arg Repr 0.1 Shs
|27 160,00
|0,59%
|Apple Inc.
|299,10
|1,27%
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