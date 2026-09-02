Intel Aktie
WKN: 855681 / ISIN: US4581401001
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02.09.2026 15:23:01
Prediction: This Is What a $1,000 Investment in Intel Will Be Worth by 2030
Shares of Intel (NASDAQ:INTC) have shot up impressively over the past year, rising 265%. So, an investment of $1,000 in Intel a year ago is now worth nearly $3,650, as of this writing. The stunning rally in Intel stock has been fueled by a turnaround in the company's fortunes. It is becoming a key player in the artificial intelligence (AI) chip market, driven by the growing adoption of server central processing units (CPUs) for running agentic AI and inference workloads. However, the stock has run into rough weather lately.Intel stock is down 37% after reaching a 52-week high on June 30. Should savvy investors consider capitalizing on this drop by buying this semiconductor stock in anticipation of further upside? Let's find out.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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Nachrichten zu Intel Corp.
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01.09.26
|Umfrage ergibt Zuspruch für Sonderwirtschaftszonen (dpa-AFX)
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31.08.26
|NASDAQ Composite Index-Titel Intel-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Intel von vor 10 Jahren verdient (finanzen.at)
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25.08.26
|dailyAktien: Intel – Erneuter Anstieg voraus (NewsTool)
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25.08.26
|dailyAktien: Intel – Erneuter Anstieg voraus (NewsTool)
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24.08.26
|NASDAQ Composite Index-Papier Intel-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Intel von vor 5 Jahren eingebracht (finanzen.at)
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21.08.26
|Aufschläge in New York: S&P 500 klettert zum Handelsende (finanzen.at)
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21.08.26
|Gewinne in New York: NASDAQ Composite zum Handelsende in Grün (finanzen.at)
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19.08.26
|NASDAQ Composite-Handel aktuell: NASDAQ Composite nachmittags mit Gewinnen (finanzen.at)
Analysen zu Intel Corp.
|12.08.26
|Intel Neutral
|UBS AG
|24.07.26
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|24.07.26
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|24.07.26
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|24.07.26
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|Bernstein Research
|24.07.26
|Intel Hold
|Jefferies & Company Inc.
|21.07.26
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|Intel Corp.
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