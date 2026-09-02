Intel Aktie

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WKN: 855681 / ISIN: US4581401001

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02.09.2026 15:23:01

Prediction: This Is What a $1,000 Investment in Intel Will Be Worth by 2030

Shares of Intel (NASDAQ:INTC) have shot up impressively over the past year, rising 265%. So, an investment of $1,000 in Intel a year ago is now worth nearly $3,650, as of this writing. The stunning rally in Intel stock has been fueled by a turnaround in the company's fortunes. It is becoming a key player in the artificial intelligence (AI) chip market, driven by the growing adoption of server central processing units (CPUs) for running agentic AI and inference workloads. However, the stock has run into rough weather lately.Intel stock is down 37% after reaching a 52-week high on June 30. Should savvy investors consider capitalizing on this drop by buying this semiconductor stock in anticipation of further upside? Let's find out.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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Intel Corp Cert.Deposito Arg.Repr. 0.2 Shs 28 640,00 1,06% Intel Corp Cert.Deposito Arg.Repr. 0.2 Shs
Intel Corp. 76,97 -0,58% Intel Corp.

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