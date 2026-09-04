NVIDIA Aktie

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WKN: 918422 / ISIN: US67066G1040

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04.09.2026 20:38:01

Prediction: This Is What a $1,000 Investment in Nvidia Will Be Worth by 2029

An investment of $1,000 made in Nvidia (NASDAQ:NVDA) stock three years ago is now worth an impressive $4,500, according to YCharts. This impressive multibagger performance has been fueled by the company's dominant position in the artificial intelligence (AI) chip market, driving remarkable growth in revenue and earnings over this period.Nvidia is now the world's largest company by market cap. Investors may therefore be wondering whether this stock can deliver further upside following its stunning run over the past three years. The good news is that Nvidia's growth rate isn't going to slow down any time soon, as evident from its latest quarterly report.Let's take a closer look at Nvidia's catalysts and its growth potential for the next three years to check how much a $1,000 investment in this AI stock could be in 2029.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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