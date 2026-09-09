Amazon Aktie

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WKN: 906866 / ISIN: US0231351067

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09.09.2026 19:32:00

Prediction: This Is What a $10,000 Investment in Amazon Will Be Worth by 2030

Amazon (NASDAQ: AMZN) has been one of the greatest stocks to own in our generation. If you had invested $10,000 into Amazon's stock exactly 25 years ago and held on to it, your position would be worth over $6 million today. That's simply an incredible run, but what happened in the past is irrelevant. What matters to investors is the future.

What might a $10,000 investment in Amazon look like by the end of 2030? I can assure you it won't be worth $6 million, but I do think it will be worth a fair bit more than $10,000.

Image source: The Motley Fool.

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