Broadcom Aktie

Broadcom für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 913684 / ISIN: US1113201073

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16.09.2026 14:48:00

Prediction: This Is What a $5,000 Investment in Broadcom Will Be Worth by 2028

Broadcom (NASDAQ: AVGO) has been one of the quieter top-performing investments throughout the AI arms race. If you invested $5,000 at the start of the AI arms race in 2023, that sum is now worth more than $32,000. However, investors must look forward, not backward. Luckily, Broadcom's future is brighter than ever, and I think a $5,000 investment now could lead to a much larger sum later.

While it won't be able to repeat the incredible performance it gave investors over the past three and a half years, I think it's still worth buying now.

Image source: Getty Images.

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