Micron Technology Aktie

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WKN: 869020 / ISIN: US5951121038

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23.09.2026 11:52:00

Prediction: This Is What a $5,000 Investment in Micron Technology Will Be Worth by 2028

Micron Technology (NASDAQ: MU) has been one of the hottest stocks of 2026, but I think there could be a lot more coming. The reality is that the memory chip market remains one of the hottest areas in the stock market, and until there is relief in memory chip supply, elevated prices will persist. That primes Micron to thrive in one of the biggest, if not the biggest, demand waves in its history.

If you invest $5,000 now, I think it could be worth a lot more just a few years later. But how much? Let's take a look.

Image source: The Motley Fool.

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10.08.26 Micron Technology Buy UBS AG
25.06.26 Micron Technology Buy Deutsche Bank AG
25.06.26 Micron Technology Outperform RBC Capital Markets
25.06.26 Micron Technology Neutral Goldman Sachs Group Inc.
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