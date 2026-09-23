Micron Technology Aktie
WKN: 869020 / ISIN: US5951121038
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23.09.2026 11:52:00
Prediction: This Is What a $5,000 Investment in Micron Technology Will Be Worth by 2028
Micron Technology (NASDAQ: MU) has been one of the hottest stocks of 2026, but I think there could be a lot more coming. The reality is that the memory chip market remains one of the hottest areas in the stock market, and until there is relief in memory chip supply, elevated prices will persist. That primes Micron to thrive in one of the biggest, if not the biggest, demand waves in its history.
If you invest $5,000 now, I think it could be worth a lot more just a few years later. But how much? Let's take a look.
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|Micron Technology Inc.
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