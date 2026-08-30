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30.08.2026 16:05:00

Prediction: This Is What a $5,000 Investment in SpaceX Will Be Worth by 2030

Elon Musk has delivered massive multibagger gains for long-term Tesla shareholders, though the stock is down by more than 20% so far this year. The question for many is whether he can do the same for Space Exploration Technologies (NASDAQ: SPCX) shareholders. After making its debut earlier this summer, SpaceX has become a battleground stock, with some investors thinking the $1.85 trillion market cap company will be worth trillions more in years to come, while others think it is grossly overvalued.Which team is right? Here is what a $5,000 investment in SpaceX stock today could be worth by 2030.The company's name might be SpaceX, but its future hinges on its massive investments in artificial intelligence (AI). Since it acquired xAI (which, it should be noted, was also controlled by Musk) early this year for $250 billion, SpaceX has embarked on a massive build-out of data centers for AI infrastructure. This will allow it to meet its own needs for the Grok chatbot and sell computing power to third parties.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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