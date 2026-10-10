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10.10.2026 16:35:00
Prediction: This Is What a $5,000 Investment in the Vanguard S&P 500 ETF (VOO) Will Be Worth by 2040
One of the simplest and best ways to invest in the stock market is by investing in a low-fee S&P 500 (SNPINDEX: ^GSPC) index fund. A fine example is the Vanguard S&P 500 ETF (NYSEMKT: VOO). Even Warren Buffett has recommended it for most investors and has directed that most of the money he leaves his wife be put in such a fund.
No one can know precisely how any stock investment will perform. But a look back can give us a rough idea. Here's the Vanguard S&P 500 ETF's past performance:
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