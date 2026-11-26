Nvidia (NASDAQ:NVDA) stock has gotten slammed over the past few weeks. It all started with co-founder and former CEO Jensen Huang resigning from his position. While he's back in the CEO role, news of investigations into Nvidia's export controls are also weighing down the stock.

When the outlook is uncertain, that's normally the best time to buy stocks, as fear controls the market rather than logic. When you look at the growth Nvidia is expected to deliver, I think the stock is an absolute buy, and I wouldn’t be surprised to see it rise to $660 per share by 2028.

That's a huge gain from today's levels, but how is that possible? Let's take a look.

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