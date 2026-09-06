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06.09.2026 16:41:01

Prediction: This Is What Sandisk Stock Will Be Worth in 12 Months

Sandisk (NASDAQ:SNDK) stock has been on a tear over the past year, with shares of the company rising by an incredible 2,400% during this period, as of this writing.The semiconductor stock's stunning rise is justified by its phenomenal growth. The NAND flash storage products that the company manufactures are in terrific demand from artificial intelligence (AI) data centers, a trend that's likely to continue over the coming year. In fact, I won't be surprised to see Sandisk stock jumping significantly higher over the next 12 months.Let's see where this high-flying AI stock could be after a year.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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