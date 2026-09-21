Prediction: This Is What Will Happen With Berkshire Hathaway Stock in the Next 12 Months

Warren Buffett has stepped down as chairman of Berkshire Hathaway (NYSE:BRKA)(NYSE:BRKB). While he was no longer the CEO of the company as of the start of this year, this move may be an even more significant development, as it suggests the prominent investor will have even less involvement in the business. Perhaps he may not be involved at all, especially with news that his son Howard would be taking over as chairman.

The news comes at a time when investors are torn about whether or not Berkshire's stock is still a good buy. It's been floundering this year, still trading at levels it was at back in January.

I predict that in 12 months, the stock could fall by around 20%, with the class B shares trading at around $400. Here's why.

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