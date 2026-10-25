Palantir Aktie
WKN DE: A2QA4J / ISIN: US69608A1088
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25.10.2026 09:24:02
Prediction: This Is Where Palantir Stock Will Trade When Its Revenue Hits $10 Billion
Shares of Palantir Technologies (NASDAQ:PLTR) ended at a record $209.05 on Oct. 9. At roughly $198 as I write, they're about 5% under that peak.
The artificial intelligence (AI) software specialist's second-quarter revenue grew 93% year over year to about $1.94 billion. And management now expects about $8.15 billion in revenue for 2026, or 82% more than last year.
At this rate, a $10 billion year isn't far away. Palantir's revenue for its past four quarters could clear that level as early as the middle of 2027.
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