Super Micro Computer Aktie
WKN DE: A40MRM / ISIN: US86800U3023
|
09.02.2026 18:20:00
Prediction: This Metric Is a Warning Sign Not to Buy Super Micro Computer Stock
After Super Micro Computer (NASDAQ: SMCI) reported its fiscal 2026 second-quarter results after the bell on Feb. 3, its stock price climbed immediately, as the report featured strong revenue growth and management upped its revenue guidance for the fiscal year. However, later in the week, the stock gave back much of its gains. Then it recovered again, and it remains volatile.For those unfamiliar with Supermicro, the company designs and assembles servers and rack solutions for data centers, providing everything its customers need to get up and running. It's an important partner of Nvidia, and typically customizes its systems around the chipmaker's graphics processing units (GPUs).While Supermicro's revenues have been growing rapidly, the company has been dealing with extreme gross margin pressure over the past couple of years. This pattern began in its June 2024 quarter, when its gross margin plunged from 17% a year earlier to 11.2%. Its gross margins have been spiraling ever since and hit a new low of 6.3% this past quarter, down from 11.8% a year prior and 9.3% in its fiscal first quarter. Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Super Micro Computer Inc
|
05.02.26
|Zurückhaltung in New York: So performt der S&P 500 am Nachmittag (finanzen.at)
|
05.02.26
|Anleger in New York halten sich zurück: S&P 500 sackt ab (finanzen.at)
|
05.02.26
|S&P 500-Titel Super Micro Computer-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Super Micro Computer-Investment von vor 5 Jahren eingefahren (finanzen.at)
|
04.02.26
|Börse New York: S&P 500 zum Ende des Mittwochshandels schwächer (finanzen.at)
|
04.02.26
|Super Micro Computer-Aktie steigt: Deutlich mehr Gewinn und Umsatz (finanzen.at)
|
04.02.26
|S&P 500-Handel aktuell: S&P 500 am Nachmittag in Rot (finanzen.at)
|
04.02.26
|Schwacher Handel: So bewegt sich der S&P 500 mittags (finanzen.at)
|
04.02.26
|Schwacher Handel in New York: S&P 500 beginnt Mittwochshandel mit Verlusten (finanzen.at)
Analysen zu Super Micro Computer Inc
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|Super Micro Computer Inc
|28,24
|-2,82%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX legt schlussendlich kräftig zu -- DAX beendet Handel über 25.000-Punkte-Marke -- Asiens Börsen letztlich stark - Nikkei mit neuem Rekord
Der heimische Aktienmarkt zog am Montag deutlich an. Der deutsche Leitindex legte ebenfalls zu. Die US-Börsen präsentieren sich uneinheitlich. Die wichtigsten asiatischen Indizes präsentierten sich zum Wochenstart stark.