09.02.2026 18:20:00

Prediction: This Metric Is a Warning Sign Not to Buy Super Micro Computer Stock

After Super Micro Computer (NASDAQ: SMCI) reported its fiscal 2026 second-quarter results after the bell on Feb. 3, its stock price climbed immediately, as the report featured strong revenue growth and management upped its revenue guidance for the fiscal year. However, later in the week, the stock gave back much of its gains. Then it recovered again, and it remains volatile.For those unfamiliar with Supermicro, the company designs and assembles servers and rack solutions for data centers, providing everything its customers need to get up and running. It's an important partner of Nvidia, and typically customizes its systems around the chipmaker's graphics processing units (GPUs).While Supermicro's revenues have been growing rapidly, the company has been dealing with extreme gross margin pressure over the past couple of years. This pattern began in its June 2024 quarter, when its gross margin plunged from 17% a year earlier to 11.2%. Its gross margins have been spiraling ever since and hit a new low of 6.3% this past quarter, down from 11.8% a year prior and 9.3% in its fiscal first quarter.
Super Micro Computer Inc 28,24 -2,82%

