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10.05.2026 12:31:00

Prediction: This Nvidia-Backed Artificial Intelligence (AI) Company Might Be the Next Meme Stock. Here's Why It's Actually a Buy at $13 Per Share.

Evolving from its roots in industrial and electronics equipment, Nokia (NYSE: NOK) has long been a cornerstone of global connectivity. Once a dominant force in mobile handsets that defined an era of brick phones, the company has quietly reinvented itself as a leader in network infrastructure.Amid the explosive growth of artificial intelligence (AI), Nokia has forged a partnership with Nvidia (NASDAQ: NVDA) that could propel the company far beyond its legacy telecom roots. This strategic pivot raises an interesting question for investors: Is Nokia simply riding a wave of AI hype, or does it offer a rare opportunity to buy a meme stock with genuine substance?Image source: Nvidia.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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