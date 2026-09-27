Prediction: This Space Stock Will Outperform SpaceX Over the Next 10 Years

Space is the final frontier, and investors are pricing in reaching that frontier sooner rather than later. The hottest stock of 2026 is Space Exploration Technologies, which leapfrogged almost every stock in the world to become the eighth most valuable business by market cap after its initial public offering (IPO).

Investors think the future lies with SpaceX and its endeavors in satellite internet and artificial intelligence (AI). But what if there was a cheaper way to invest in the space economy? Enter Rocket Lab (NASDAQ: RKLB). The SpaceX competitor is growing rapidly and could be a much better long-term winner in the stock market.

Here's why I think Rocket Lab will outperform SpaceX stock over the next 10 years.

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