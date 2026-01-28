Market Leader Aktie
WKN DE: A0RCHT / ISIN: US57056R1032
|
28.01.2026 05:00:00
Prediction: This Stock Could Be a Market Leader by the End of 2026
Generative artificial intelligence (AI) software such as OpenAI's ChatGPT that was introduced to the market in late 2022 is advancing remarkably fast. But while it's been around for just a few years, such innovations in generative AI are already bumping into some serious limitations, such as power and memory.While the power problem -- getting enough computing capacity and data centers to run generative AI software -- gets a lot of attention, the memory issue may actually be easier to solve. It amounts to producing more memory hardware like random access memory (RAM) and dynamic random access memory (DRAM).Image source: Getty Images.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
