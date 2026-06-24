CAN DO Aktie
WKN: 676688 / ISIN: JP3244550004
|
24.06.2026 23:05:00
Prediction: This Stock Turned $10,000 Into $130,000 in 3 Years and Can Do It Again
To say Carvana's (NYSE: CVNA) past five years have been a roller coaster could be the understatement of 2026. Carvana, one of the nation's largest used-car retailers, was on the brink of bankruptcy in late 2022 due to a pandemic-era decline in used-car demand, high interest rates, and a large acquisition that added to its debt pile.The company pulled together, restructured its debt, which was a huge relief to near-term debt maturities and massive interest burdens on said debt, and has since thrived. In fact, if you had invested $10,000 in Carvana three years ago, the value of that investment would be approaching $130,000 today. Here's the wild part: Rather than being on the brink of bankruptcy, Carvana might be on the brink of disrupting a whole new business segment -- and its stock could soar again.Image source: Carvana.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu CAN DO CO LTD
|Keine Nachrichten verfügbar.
Analysen zu CAN DO CO LTD
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|CAN DO CO LTD
|3 365,00
|1,05%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX schließlich in Grün -- DAX schließt fester -- Dow und NASDAQ uneinheitlich -- Asiens Börsen letztlich gespalten
Der heimische Markt bewegte sich am Donnerstag aufwärts. Der deutsche Leitindex verzeichnete leichte Gewinne. Die US-Börsen fanden keine einheitliche Richtung. An den Märkten in Asien wurden am Donnerstag unterschiedliche Tendenzen beobachtet.