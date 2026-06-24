CAN DO Aktie

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WKN: 676688 / ISIN: JP3244550004

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24.06.2026 23:05:00

Prediction: This Stock Turned $10,000 Into $130,000 in 3 Years and Can Do It Again

To say Carvana's (NYSE: CVNA) past five years have been a roller coaster could be the understatement of 2026. Carvana, one of the nation's largest used-car retailers, was on the brink of bankruptcy in late 2022 due to a pandemic-era decline in used-car demand, high interest rates, and a large acquisition that added to its debt pile.The company pulled together, restructured its debt, which was a huge relief to near-term debt maturities and massive interest burdens on said debt, and has since thrived. In fact, if you had invested $10,000 in Carvana three years ago, the value of that investment would be approaching $130,000 today. Here's the wild part: Rather than being on the brink of bankruptcy, Carvana might be on the brink of disrupting a whole new business segment -- and its stock could soar again.Image source: Carvana.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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Der heimische Markt bewegte sich am Donnerstag aufwärts. Der deutsche Leitindex verzeichnete leichte Gewinne. Die US-Börsen fanden keine einheitliche Richtung. An den Märkten in Asien wurden am Donnerstag unterschiedliche Tendenzen beobachtet.
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