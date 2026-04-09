Powder River Coal Aktie
ISIN: US73886P1003
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09.04.2026 08:25:00
Prediction: This Trillion-Dollar AI Titan Will Outperform Nvidia Through the End of 2027
Nvidia has been one of the best stocks to own since 2023. But I think it could give up that title this year to Broadcom (NASDAQ: AVGO). While I still think Nvidia is a great investment overall, I think Broadcom could outperform it over the next few years.Nvidia's computing ecosystem is still dominant, but with artificial intelligence (AI) workload starting to become more understood, custom AI chips, like those from Broadcom, could be the future. I think this will lead to monster growth for Broadcom and could easily allow it to outpace Nvidia's stock through the end of 2027.Image source: Getty Images.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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