Going Aktie
WKN DE: A40KXC / ISIN: DE000A40KXC8
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08.07.2026 11:00:00
Prediction: This Under-the-Radar Growth Stock Is Going to Soar After July 21
The stock market experienced a bout of volatility in June as investors navigated the fragile ceasefire between the U.S. and Iran, which had oil markets on edge. Plus, semiconductor giant Micron Technology released its latest quarterly operating results last month, which gave investors a fresh look at the state of the artificial intelligence (AI) boom.These events led to a surge in trading, which tends to benefit the operator of the world's largest online investing platform, Interactive Brokers (NASDAQ: IBKR). The company is scheduled to release its second-quarter 2026 operating results on July 21, and here's why I predict its stock could soar in the aftermath.Image source: Getty Images.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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