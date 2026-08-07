|
07.08.2026 11:30:00
Prediction: This Unstoppable Vanguard ETF Will Crush the S&P 500 in the Remainder of 2026
Had you invested in an S&P 500 (SNPINDEX: ^GSPC) index fund at the beginning of 2026, you would have had a 9.5% gain during the first half of the year. But had you parked your money in the Vanguard S&P 500 Growth ETF (NYSEMKT: VOOG) instead, you would have gained 11.5% during the same period. The S&P 500 is made up of 500 companies from 11 different industry sectors, so it's highly diversified. The Vanguard S&P 500 Growth ETF is an exchange-traded fund (ETF) that mimics the S&P 500 Growth index, which holds only 148 of the best-performing growth stocks from the regular S&P 500, while disregarding the other 352 stocks. As a result, the ETF tends to outperform the S&P 500 on a consistent basis, and here's why I predict that trend will continue as 2026 draws to a close.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX geht schwächer ins Wochenende -- DAX schließt nach neuem Hoch im Plus -- US-Handel endet höher -- Asiens Börsen beenden Handel mehrheitlich stärker
Der heimische Aktienmarkt tendierte am Freitag abwärts. Der deutsche Leitindex konnte einen neuen Höchststand erklimmen. An den US-Börsen ging es am Freitag aufwärts. Die Börsen in Fernost zeigten sich zum Wochenschluss überwiegend im Plus.