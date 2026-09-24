Palantir Aktie
WKN DE: A2QA4J / ISIN: US69608A1088
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24.09.2026 14:08:01
Prediction: This Will Be Palantir Technologies’ Stock Price by the End of 2028
Palantir Technologies (NASDAQ:PLTR) has turned in a disappointing performance on the stock market so far in 2026, with shares of the software specialist rising just 4% compared to the 17% appreciation in the Nasdaq Composite index.
However, the artificial intelligence (AI) software specialist has seen a sharp rise in its stock price recently. Palantir stock is up by 50% since the beginning of August. The good part is that Wall Street expects Palantir to jump higher over the coming year. But can Palantir sustain its newfound momentum beyond that and deliver healthy gains to investors by the end of 2028?
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