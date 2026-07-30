Time Aktie
WKN DE: A11312 / ISIN: US8872281048
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30.07.2026 10:53:00
Prediction: This Will Be Palantir's Stock Price in a Year (Hint: It's Time to Buy)
Palantir Technologies (NASDAQ: PLTR) delivered triple-digit returns in 2023, 2024, and 2025, but the stock has been dragged lower by an indiscriminate sell-off in software names in 2026. Palantir is down 40% from its high as of July 28.However, investors' fears that generative artificial intelligence tools will displace Palantir are unwarranted, and the stock's valuation -- once excruciatingly expensive -- now looks more tolerable. I predict Palantir will trade at $192.50 per share by mid-2027. That implies 55% upside from its current share price of $124.Here's my logic.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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