WKN DE: A3CWWB / ISIN: AT0000A2SGH0

<
04.12.2025 20:40:00

Prediction: This Will Be the Top-Performing Chip Stock in 2026

Chip stocks have been a driving force in the market over the past few years, largely due to the artificial intelligence (AI) infrastructure buildout. That spending is only set to ramp up next year, as cloud computing companies, AI start-ups, and other tech companies race to build out the computing power needed to run AI workloads.While there should be multiple winners from this ongoing spending, I think the top-performing chip stock next year will be Broadcom (NASDAQ: AVGO).Broadcom is a leader in data center networking, where it makes components such as Ethernet switches, optical receivers, digital signal processors (DSPs), and network interface cards (NICs). These components are critical in managing data flow and distributing AI workloads across servers, and as AI chip clusters increase in size and complexity, their importance grows. Not surprisingly, given the data center buildout, this part of Broadcom's business has seen strong growth.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
Die asiatischen Börsen finden zum Wochenausklang keine gemeinsame Richtung. Der heimische Aktienmarkt zeigte sich am Donnerstag etwas fester. Der DAX legte im Donnerstagshandel ebenso zu. Die US-Börsen tendierten letztlich in verschiedene Richtungen.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

