Going Aktie

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WKN DE: A40KXC / ISIN: DE000A40KXC8

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09.07.2026 11:59:00

Prediction: TSMC Stock Is Going to Soar After July 16

Taiwan Semiconductor Manufacturing (NYSE: TSM) stock has clocked respectable gains of 35% so far this year. However, TSMC's gains pale in comparison to the 67% jump in the PHLX Semiconductor Sector index.But that may change after the company releases its second-quarter results on July 16. Let's look at the reasons why TSMC's upcoming results could supercharge this semiconductor stock next week.Image source: TSMC.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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