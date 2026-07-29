Berkshir a Aktie
WKN DE: A0YCY4 / ISIN: US0846902056
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29.07.2026 10:34:00
Prediction: Under Greg Abel, Berkshire Hathaway Will Hold This Warren Buffett Stock for Decades for This Remarkably Simple Reason
Berkshire Hathaway (NYSE: BRKA) (NYSE: BRKB) has held American Express (NYSE: AXP) for nearly 40 years, making it a staple holding under former CEO Warren Buffett. I predict Berkshire will continue to hold American Express under Warren Buffett's hand-picked successor, Greg Abel, because the company is attracting new cardholders from younger generations through its highly appealing rewards program.Here's why the value stock is a great buy now.Former Berkshire Hathaway CEO Warren Buffett. Image source: The Motley Fool.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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