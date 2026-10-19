Visa Aktie
WKN DE: A0NC7B / ISIN: US92826C8394
|
19.10.2026 22:15:00
Prediction: Visa Will Be a $1 Trillion Company by 2030
If the Visa (NYSE: V) network suddenly stopped working, the global economy wouldn't function properly. The business connects various stakeholders through its ubiquitous payments platform to facilitate commerce. It's a mission-critical link in how money moves.
The scale is unmatched, with billions of cards accepted at nearly 200 million merchants, driving trillions of dollars in payment volume. This is the result of a durable competitive moat that has driven the company's valuation to $752 billion today.
This financial stock trades in record territory, having climbed 15% in 2026 (as of Oct. 16). Investors should expect the winning streak to continue.
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Visa Inc.
|
14.10.26
|Dow Jones 30 Industrial-Papier Visa-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Visa-Investment von vor 5 Jahren verdient (finanzen.at)
|
13.10.26
|Handel in New York: Dow Jones zeigt sich letztendlich leichter (finanzen.at)
|
13.10.26
|Angespannte Stimmung in New York: Dow Jones gibt am Nachmittag nach (finanzen.at)
|
13.10.26
|Schwacher Handel: Dow Jones mittags im Minus (finanzen.at)
|
13.10.26
|Visa gets approval for China card business ahead of Trump-Xi summit (Financial Times)
|
12.10.26
|NYSE-Handel: Dow Jones am Nachmittag fester (finanzen.at)
|
12.10.26
|Optimismus in New York: So entwickelt sich der Dow Jones aktuell (finanzen.at)
|
12.10.26
|Erste Schätzungen: Visa legt die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor (finanzen.net)
Analysen zu Visa Inc.
|03.08.26
|Visa Kaufen
|DZ BANK
|29.07.26
|Visa Outperform
|RBC Capital Markets
|29.07.26
|Visa Buy
|UBS AG
|29.07.26
|Visa Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|29.04.26
|Visa Buy
|UBS AG
|03.08.26
|Visa Kaufen
|DZ BANK
|29.07.26
|Visa Outperform
|RBC Capital Markets
|29.07.26
|Visa Buy
|UBS AG
|29.07.26
|Visa Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|29.04.26
|Visa Buy
|UBS AG
|03.08.26
|Visa Kaufen
|DZ BANK
|29.07.26
|Visa Outperform
|RBC Capital Markets
|29.07.26
|Visa Buy
|UBS AG
|29.07.26
|Visa Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|29.04.26
|Visa Buy
|UBS AG
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|Visa Inc.
|358,60
|-0,19%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX rutscht zum Wochenstart ab -- DAX beendet Handel ebenfalls schwächer -- US-Börsen schließen uneinheitlich -- Asiens Börsen schließen uneins
Der heimische Aktienmarkt zeigte sich mit Verlusten. Schwach präsentierte sich auch der deutsche Aktienmarkt. An der Wall Street ging es uneinheitlich zu. Unterschiedlich zeigten sich die größten Märkte in Fernost zum Wochenstart.