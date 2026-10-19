Prediction: Visa Will Be a $1 Trillion Company by 2030

If the Visa (NYSE: V) network suddenly stopped working, the global economy wouldn't function properly. The business connects various stakeholders through its ubiquitous payments platform to facilitate commerce. It's a mission-critical link in how money moves.

The scale is unmatched, with billions of cards accepted at nearly 200 million merchants, driving trillions of dollars in payment volume. This is the result of a durable competitive moat that has driven the company's valuation to $752 billion today.

This financial stock trades in record territory, having climbed 15% in 2026 (as of Oct. 16). Investors should expect the winning streak to continue.

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