Berkshir a Aktie
WKN DE: A0YCY4 / ISIN: US0846902056
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28.07.2026 11:06:00
Prediction: Warren Buffett's Successor, Greg Abel, Extended a Dubious 15-Quarter Net-Selling Streak at Berkshire Hathaway in the 2nd Quarter
One of Wall Street's largest publicly traded companies, Berkshire Hathaway (NYSE: BRKA)(NYSE: BRKB), has entered a new era. With Warren Buffett officially retiring as CEO on Dec. 31, 2025, after more than half a century at the helm, it's his protégé, Greg Abel, now calling the shots.Berkshire's more than five dozen owned companies more or less run themselves. The focus of Berkshire Hathaway's operating results tends to be on what, if any, moves have been made in the company's $352 billion investment portfolio. Although Abel has been an aggressive buyer of Alphabet (NASDAQ: GOOGL)(NASDAQ: GOOG) stock of late, stock market dynamics strongly suggest he was a net seller of equities in the second quarter.If accurate, this would mark the 15th consecutive quarter that Buffett and/or Abel have sold more stocks than they've purchased.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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