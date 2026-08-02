Western Digital Aktie
WKN: 863060 / ISIN: US9581021055
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02.08.2026 15:14:00
Prediction: Western Digital Gets Back to Its High Before Sandisk Gets Back to Its Own.
On the surface, Western Digital (NASDAQ: WDC) and Sandisk (NASDAQ: SNDK) are running the same race. The two were one company until they separated in 2025, and both sell storage into the AI (artificial intelligence) data center build-out.Both also surged on Thursday. Western Digital rose 15.4% to $533.04 while Sandisk jumped 26% to $1,279.96, after Samsung forecast that the memory supply shortage will get worse in 2027 and persist into 2028. Friday split them: Western Digital added another 2.2% to close at $544.84, while Sandisk gave back 5.1% to $1,214.83.And both stocks sit far below their record highs. That, however, is where the sameness ends. Western Digital, at $544.84, needs about a 47% gain to reclaim its high of $799.87. Sandisk, at $1,214.83, needs about 94% to get back to $2,354.39.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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