Virgin Galactic Aktie
WKN DE: A40EFX / ISIN: US92766K4031
|
07.01.2026 12:48:00
Prediction: Why Virgin Galactic Stock Is Set to Go to $0
Virgin Galactic (NYSE: SPCE) has been impressing a loyal group of customers and investors with its vision of commercial space tourism and its focus on making suborbital spaceflight accessible to private astronauts, researchers, and professionals through astronaut training.Image source: Getty Images.Yet the company's financial numbers highlight a stark disconnect between that long-term vision and current operating reality. While Virgin Galactic may not go bankrupt in the near term, the deterioration in its fundamentals is severe enough that a zero-share price outcome can no longer be ruled out.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
Analysen zu Virgin Galactic
Aktien in diesem Artikel
|Virgin Galactic
|2,67
|-5,70%