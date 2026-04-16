Hit Aktie
WKN DE: A41AF5 / ISIN: JP3791960002
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16.04.2026 10:48:00
Prediction: XRP (Ripple) Will Hit This Price in 2026
Geoffrey Kendrick, head of digital asset research at Standard Chartered, recently lowered his 2026 forecast for XRP (CRYPTO: XRP). His previous prediction put the cryptocurrency at $8 by December, but he now estimates $2.80 due to macroeconomic headwinds. However, the new number still implies 107% upside from its current price of $1.35.I think Kendrick was right to trim his target, but I still believe he's too optimistic. XRP is has fallen 61% from its high, and I think its price will continue dropping throughout the year, potentially hitting $1 by December. Here's why.Image source: Getty Images.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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