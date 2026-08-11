Plug Power Aktie
WKN DE: A1JA81 / ISIN: US72919P2020
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11.08.2026 13:17:00
Prediction: You Won't Recognize Plug Power in 2028. Should You Buy the Hydrogen Stock Before It's Too Late?
Plug Power (NASDAQ: PLUG) is a pioneering hydrogen company with a profitability problem. In over 25 years since its IPO, the hydrogen fuel cell company has never turned a profit. With a new chief executive in place and a significant turnaround plan in the pipeline, the firm says this will change: It predicts a positive operating income next year and full profitability in 2028. Image source: Getty Images.Long-suffering Plug Power investors, who've heard similar promises before, may be skeptical. The stock has fallen 92% in the past five years and has had to borrow heavily and issue several rounds of new shares to stay afloat. However, this time, the company might just pull it off. Read on to find out what this hydrogen stock might look like in a few years' time, as well as why investors should still be cautious. Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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Analysen zu Plug Power Inc.
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