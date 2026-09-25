Prediction: You'll Wish You Bought These 4 Stocks Sooner

In this video, I will cover 4 stocks, including AMD, Palantir (NASDAQ: PLTR), Shopify, and Zeta Global, that I believe investors will regret not buying sooner. Watch the short video to learn more, consider subscribing, and click the special offer link below.

*Stock prices used were from the trading day of Sep. 10, 2026. The video was published on Sep. 10, 2026.

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