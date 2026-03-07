Here Aktie

Here für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: HERE22 / ISIN: NET000HERE22

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
07.03.2026 13:22:00

Prediction Markets Are Here to Stay, but This Stock Is a Better Way to Play the Trend

Prediction markets are all the rage right now. A few months ago, you couldn't use YouTube without seeing a Kalshi ad on every other video and, before that, Polymarket had become a tool people were using to project the winner of the 2024 presidential election.Meanwhile, DraftKings might have begun as a sports betting application, but it has since ventured into prediction markets, allowing users to wager on yes/no contracts on everything from the Oscars to presidential elections. Even stockbrokers like Robinhood and Interactive Brokers have gotten in on the action. That tells me the trend is likely not going anywhere.People are even beginning to use agentic artificial intelligence to interact with prediction markets, essentially acting as a digital bookie.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu Here

mehr Nachrichten

Analysen zu Here

mehr Analysen
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Letzte Top-Ranking Nachrichten

16:21 KW 10: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
16:05 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
06.03.26 David Einhorns Portfolio im 4. Quartal 2025
06.03.26 KW 10: Die Gewinner und Verlierer der ATX-Aktien in der vergangenen Woche
05.03.26 Stanley Druckenmiller: Depot-Strategie im Schlussquartal 2025

Börse aktuell - Live Ticker

Abwärtsdruck lässt kaum nach: ATX und DAX gehen mit kräftigen Verlusten ins Wochenende -- US-Börsen tiefer -- Asiens Börsen schließen fester
Am heimischen sowie am deutschen Aktienmarkt prägten am Freitag starke Abgaben das Bild. An den US-Börsen ging es am Freitag abwärts. Die Börsen in Fernost zeigten sich am Freitag mehrheitlich höher.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen