|
05.03.2026 19:05:00
Prediction Markets Let You Bet on Anything, but This AI Stock Is the Surest Bet I've Seen
Tesla (NASDAQ: TSLA) is now a $1.3 trillion behemoth. How did it attain such a tremendous market cap? There are many reasons, but the latest catalyst is arguably the company's rising status as an AI stock.For decades, the trick to enabling self-driving cars was thought to lie in cameras and sensors. But today, artificial intelligence (AI) is increasingly viewed as the "golden ticket" to achieving fully autonomous vehicles. While Tesla may very well be able to back up its lofty $1.3 trillion valuation, there are other smaller EV stocks with rising AI exposure worth a closer look. In fact, one company is ramping its AI investments aggressively. Yet the market still doesn't recognize it as a bona fide AI stock, resulting in a cheap valuation that patient investors can take advantage of.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
