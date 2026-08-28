Anthropic Aktie
WKN DE: ANTHRO / ISIN: NETANTHRO000
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28.08.2026 10:06:00
Prediction Markets Now Expect AI Start-Up Anthropic to Unseat SpaceX as the Largest IPO in 2026
This has been a history-packed year in several respects. We've watched the Dow Jones Industrial Average, S&P 500, and Nasdaq Composite rally to new highs and welcomed a new Fed chair for only the 17th time in the central bank's 113-year history.But perhaps the most profound moment of 2026, thus far, has been Space Exploration Technologies' (SpaceX) (NASDAQ: SPCX) initial public offering (IPO). Elon Musk's SpaceX raised $85.7 billion from its debut, including the underwriters' overallotment, nearly tripling the previous largest-ever IPO cash raise. But SpaceX may not hold its crown for much longer, courtesy of artificial intelligence (AI) start-up, Anthropic.Image source: Getty Images.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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