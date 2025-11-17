Predictive Oncology hat die Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt

Predictive Oncology ließ sich am 14.11.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat Predictive Oncology die Bilanz zum am 30.09.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt.

In Sachen EPS wurde ein Verlust von 107,25 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Predictive Oncology -7,200 USD je Aktie generiert.

Redaktion finanzen.at