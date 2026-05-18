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18.05.2026 06:31:29
Predictive Oncology präsentierte Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel
Predictive Oncology hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 15.05.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 31.03.2026 abgelaufen war.
Predictive Oncology vermeldete für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von 0,36 USD. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von -5,100 USD je Aktie erwirtschaftet.
Mit einem Umsatz von 0,0 Millionen USD, gegenüber 0,1 Millionen USD im Vorjahresquartal, wurde ein Umsatzrückgang von 63,64 Prozent präsentiert.
Redaktion finanzen.at
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