Predictive Oncology: So viel setzte das Unternehmen zuletzt um

Predictive Oncology hat am 14.08.2026 die Bücher zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.

Das EPS wurde auf einen Verlust von 0,87 USD je Aktie beziffert. Im Vorjahresviertel waren -3,450 USD je Aktie erzielt worden.

Redaktion finanzen.at