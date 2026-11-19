Predictive Oncology lud am 17.11.2026 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.

In Sachen EPS wurden 0,52 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Predictive Oncology -107,250 USD je Aktie eingenommen.

Redaktion finanzen.at