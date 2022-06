Preesestimme: 'Mitteldeutsche Zeitung' zur AfD

HALLE (dpa-AFX) - Die "Mitteldeutsche Zeitung" zur AfD:

"Der Parteitag traf eine Richtungsentscheidung: Die AfD stellt sich endgültig als Bewegungspartei auf, die den Unmut der Straße in die Parlamente trägt. Und sie will die Partei sein, die von kommenden Krisen profitiert. Die Probleme in Deutschland würden sich "in einer Geschwindigkeit zuspitzen, da kommt man gar nicht mehr hinterher", Inflation und Energiekrise würden sich noch massiv verschärfen, raunte Weidel. Da müsse man doch irgendwann profitieren, sagt Weidel, als sei es ein Naturgesetz. Doch das hat schon bei den Protesten gegen die Corona-Politik nicht funktioniert."/ra/DP/men