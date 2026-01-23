Preferred Bank: Bilanzzahlen zum vergangenen Quartal

Preferred Bank hat am 22.01.2026 die Bücher zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.

Preferred Bank hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 2,79 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 2,25 USD je Aktie gewesen.

Umsatzseitig standen 129,3 Millionen USD in den Büchern – ein Minus von 0,06 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Preferred Bank 129,3 Millionen USD erwirtschaftet hatte.

Für das Gesamtjahr stand ein EPS von 10,41 USD je Aktie in den Büchern. Im Jahr zuvor hatte bei Preferred Bank ein Gewinn pro Aktie von 9,64 USD in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite wurde ein Abschlag zum Vorjahr von 4,11 Prozent vermeldet. Der Umsatz lag im abgelaufenen Geschäftsjahr bei 499,04 Millionen USD. Im Vorjahr hatte das Unternehmen 520,43 Millionen USD umgesetzt.

Redaktion finanzen.at