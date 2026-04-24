Preferred Bank legte die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

Preferred Bank hat am 22.04.2026 die Bücher zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.

Das Ergebnis je Aktie lag bei 2,53 USD, nach 2,23 USD im Vorjahresvergleich.

Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 3,26 Prozent auf 120,8 Millionen USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 117,0 Millionen USD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at