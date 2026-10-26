Preferred Bank stellte Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

Preferred Bank hat am 23.10.2026 das Zahlenwerk zum am 30.09.2026 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.

Der Gewinn je Aktie wurde auf 2,73 USD beziffert. Im Vorjahresquartal waren 2,84 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Preferred Bank in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 3,42 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 125,6 Millionen USD. Im Vorjahresviertel waren 130,1 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at